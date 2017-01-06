Нижня палата конгресу США засудила ООН за резолюцію по Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Члени палати представників конгресу США засудили Організацію об’єднаних націй (ООН) за резолюцію по поселенській діяльності Ізраїлю на окупованій палестинській території, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Відзначається, що 342 члена палати представників ухвалили заяву, в якій засуджується рішення Радбезу ООН з вимогою припинити будівництво поселень Ізраїлю на палестинських територіях. У свою чергу 80 членів нижньої палати конгресу США проголосували проти.
Очікується, що аналогічну заяву прийме і верхня палата конгресу — сенат.
Нагадаємо, 23 грудня, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території “не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права”. Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.
Як повідомляв УНН, Ізраїль відтермінував голосування щодо затвердження зведення сотень нових будинків для ізраїльтян в Східному Єрусалимі.