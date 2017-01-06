Нижняя палата конгресса США осудила ООН за резолюцию по Израилю
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Члены палаты представителей конгресса США осудили Организацию объединенных наций (ООН) за резолюцию по поселенческой деятельности Израиля на оккупированной палестинской территории, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Отмечается, что 342 члена палаты представителей приняли заявление, в котором осуждается решение Совбеза ООН с требованием прекратить строительство поселений Израиля на палестинских территориях. В свою очередь 80 членов нижней палаты конгресса США проголосовали против.
Ожидается, что аналогичное заявление примет и верхняя палата конгресса - сенат.
Напомним, 23 декабря, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украины. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.
Как сообщал УНН, Израиль отсрочил голосование по утверждению сведения сотен новых домов для израильтян в Восточном Иерусалиме.