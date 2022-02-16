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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 50541 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Ніяких фейкових евакуацій": Шмигаль заявив, що уряд продовжує роботу в Києві

"Ніяких фейкових евакуацій": Шмигаль заявив, що уряд продовжує роботу в Києві

Київ • УНН

 • 15655 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду у середу, що Кабінет міністрів України продовжує свою роботу у Києві, та жодних “фейкових евакуацій” не відбувається, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Ми працюємо у Києві. Ніяких фейкових евакуацій, ніяких панік в умовах гібридного тиску не допускаємо. Працюємо в режимі 24/7. Сьогодні, згідно з указом Президента України від 14 лютого цього року “Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства” святкуємо День єднання. У цей день ми хочемо показати нашим друзям і нашим ворогам, що Україна згуртована, наш народ єдиний, готовий захищати свою країну, нашу свободу і нашу незалежність”, - заявив Прем’єр-міністр.

Він додав, що Україну “не можна залякати, не можна змусити тікати”, оскільки наша нація перебуває на своїй землі та готова до будь-яких сценаріїв і будь-яких загроз.

Доповнення

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися "у будь-який час". У ЗМІ з посиланням на американську розвідку навіть називали “дату вторгнення”, Зеленський цей день — 16 лютого — оголосив указом Днем єднання.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення. 15 та 16 лютого РФ оголосила про відведення військ, однак Захід сказав, що наразі перевіряє цю інформацію.

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