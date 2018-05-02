Нищук розповів, що збираються робити зі святкуванням 8 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. 8 березня потребує ребрендингу чи перенесення святкування дня жіноцтва на інший день. Про це заявив в ефірі “5 каналу” міністр культури України Євген Нищук, повідомляє УНН.
На запитання ведучого, чому українське суспільство так “тримається” за 8 березня, міністр сказав: “Тут обережна історія, бо вона вже стала певною дискусією, навіть не ті дати, які ми зараз переживаємо, а саме 8 березня. Бо жінок жодним чином образити не хочеться. День матері є окремо. І на початку березня хотілося б певний міф чи легенду якусь створити і, може, 1 березня. Все одно потрібно відзначати день жіноцтва. Інша справа — або зробити якийсь ребрендінг, або дійсно надати якусь дату. Це питання до істориків, до креативних людей. Бо вже тепер дискусія є, що це не Клара Цеткін, а що це американські жриці, як боролися за свої права, от вони і започаткували 8 березня”.
Міністр також додав: “Звідки бажання втримати? Тут є психологічна історія. Я її одразу згадав. Саме щодо жіноцтва. Всі бояться переступити цю історію”.
Як повідомляв УНН, минулого місяця НАЗК внесло черговий припис міністру культури Нищуку.