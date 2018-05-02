Нищук рассказал, что собираются делать с празднованием 8 марта

На вопрос ведущего, почему украинское общество “держится” за 8 марта, министр сказал: “Здесь осторожная история, потому что она стала определенной дискуссией, даже не те даты, которые мы сейчас переживаем, а именно 8 марта. Потому женщин никоим образом обидеть не хочется. День матери есть отдельно. И в начале марта хотелось бы некий миф или легенду какую-то создать и, может, 1 марта. Все равно нужно отмечать день женщин. Другое дело — или сделать какой-то ребрендинг, или действительно предоставить какую-то дату. Этот вопрос к историкам, к креативным людям. Уже теперь дискуссия, что это не Клара Цеткин, а это американские жрицы, как боролись за свои права, вот они и начали 8 березня”.

Министр также добавил: “Откуда желание удержать? Здесь есть психологическая история. Я ее сразу вспомнил. Именно о женственности. Все боятся переступить эту историю”.

Как сообщал УНН, в прошлом месяце НАЗК внесло очередное предписание министру культуры Нищуку.