Німецький "Санкт-Паулі" стане першим спаринг-партнером "Динамо" на зборі в Іспанії

Починаючи з 14 січня у футболістів завершиться відпустка. У цей та наступний день гравці першої, молодіжної та юнацької команд пройдуть планове міжсезонне медобстеження, після чого 16 січня команда вирушить до Іспанії, де проведе тренувальний збір.

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У перші кілька днів підопічні Сергія Реброва втягуватимуться у тренувальний процес та набиратимуть кондиції, а 21 січня "Динамо" проведе контрольний матч проти команди другої німецької Бундесліги - "Санкт-Паулі".

Зазначається, що після 17-ти турів Другої Бундесліги, яка взяла місячну перерву, "Санкт-Паулі" займає останнє, 18-те місце.

Як повідомляв УНН, столичний клуб проведе два зимові збори в Іспанії.