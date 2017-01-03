Немецкий "Санкт-Паули" станет первым спарринг-партнером "Динамо" на сборе в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. ФК "Динамо" объявил предварительный план на январь в рамках подготовки ко второй части сезона УПЛ, передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Начиная с 14 января у футболистов завершится отпуск. В этот и следующий день игроки первой, молодежной и юношеской команд пройдут плановое межсезонное медобследование, после чего 16 января команда отправится в Испанию, где проведет тренировочный сбор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яркие мгновения киевского "Динамо" в 2016 году
В первые несколько дней подопечные Сергея Реброва будут втягиваться в тренировочный процесс и набирать кондиции, а 21 января "Динамо" проведет контрольный матч против команды второй немецкой Бундеслиги - "Санкт-Паули".
Отмечается, что после 17-ти туров Второй Бундеслиги, которая взяла месячный перерыв, "Санкт-Паули" занимает последнее, 18-е место.
Как сообщал УНН, столичный клуб проведет два зимних сбора в Испании.