Німецький офіс МЕТРО почав погрожувати українському, через прохання припинити діяльність в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У своєму Telegram ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет повідомив, що німецький офіс супермаркетів МЕТРО почав погрожувати українському, що якщо вони не зупинять тиск щодо припинення діяльності в росії. Про це інформує УНН.
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"Український офіс Metro з першого дня війни почав звертатись до німецького офісу із вимогою закрити бізнес в росії. Спочатку вони отримали у відповідь бла-бла листа про те, що вони не вважають, що їхні продажі у рф мають вплив на війну. І взагалі, мовляв, вони жертвують гроші в ООН", - цдеться у повідомленні.
Ба більше, за словами українських співробітників німецький офіс почав загрожувати українському офісу, що якщо вони не припинять тиск, то Україну буде відключено від централізованих закупівель та поставок товару, що взагалі може призвести до повної зупинки бізнесу в Україні.
“Ми спілкуємося з нашими колегами з кампусу в Дюссельдорфі на різних рівнях - вони стверджують, що рішення залишатися в росії Рада директорів приймала без обговорення зі співробітниками. Всіх просто поставили перед фактом”, - повідомили співробітники МЕТРО.
Варто також зазначити, що у 2014 році METRO AG прийняла рішення просто перереєструвати 2 ТЦ МЕТРО у Криму (Сімферополь та Севастополь) на окрему юридичну особу в рф, щоб уникнути санкцій.
Завтра у Дюссельдорфі пройде мітинг о 13:00 біля дюссельдорфського ландтагу.
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