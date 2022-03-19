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Немецкий офис МЕТРО начал угрожать украинскому, по просьбе прекратить деятельность в России

Немецкий офис МЕТРО начал угрожать украинскому, по просьбе прекратить деятельность в России

Киев • УНН

 • 195350 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В своем Telegram эксминистр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил, что немецкий офис супермаркетов МЕТРО начал угрожать украинскому, что если они не остановят давление по прекращению деятельности в россии. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Украинский офис Metro с первого дня войны начал обращаться к немецкому офиса с требованием закрыть бизнес в россии. Сначала они получили в ответ бла-бла письмо о том, что они не считают, что их продажи в рф имеют влияние на войну. И вообще, мол, они жертвуют деньги в ООН", - цдеться в сообщении.

Более того, по словам украинских сотрудников немецкий офис начал угрожать украинскому офису, что если они не прекратят давление, то Украину будут отключены от централизованных закупок и поставок товара, что вообще может привести к полной остановке бизнеса в Украине.

“Мы общаемся с нашими коллегами из кампуса в Дюссельдорфе на разных уровнях - они утверждают, что решение оставаться в россии Совет директоров принимал без обсуждения с сотрудниками. Всех просто поставили перед фактом", - сообщили сотрудники МЕТРО.

Стоит также отметить, что в 2014 году METRO AG приняла решение просто перерегистрировать 2 ТЦ МЕТРО в Крым (Симферополь и Севастополь) на отдельное юридическое лицо в рф, чтобы избежать санкций.

Завтра в Дюссельдорфе пройдет митинг в 13:00 у дюссельдорфского ландтага.

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