Німецький клуб дискваліфікував тріумфатора Ліги чемпіонів за порушення норм карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. ФК "Герта" усунув півзахисника Саломона Калу від тренувань за демонстративне порушення правил соціальної дистанції і запобіжних заходів від зараження коронавірусом, інформує УНН з посиланням на "Sky Sports".
Клуб Бундесліги заявив, що інцидент стався після того, як команда отримала негативні тести на коронавірус.
Івуарійський нападник берлінського клубу опублікував в “Facebook” відео про те, що він ігнорує заходи соціального дистанціювання. Колишній 34-річний гравець “Челсі” тиснув руку товаришам по команді “Герти”, а також тренерам і співробітникам. Станом на зараз він видалив відео.
“Герта” тимчасово відсторонила Калу, заявивши, що гравець продемонстрував поведінку, яка “не відповідає ситуації і не відповідає правилам поведінки клубу”.
“Своїм відео Саломон Калу не тільки завдав великої шкоди „Герті“, а й створив враження, що окремі гравці не сприймають проблему коронавірусу всерйоз, під час великої дискусії про відновлення футболу і роль професійної гри”, — сказав генеральний директор Майкл Прец.
Зауважимо, що у складі “Челсі” Калу вигравав чемпіонат Англії, 4-ри Кубки Англії, Лігу чемпіонів та мав досвід виступів за “Фейєнорд” і “Лілль”.
Як повідомляв УНН, 10 осіб з двох найсильніших німецьких Бундесліг здали позитивні тести на коронавірус.