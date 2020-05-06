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Німецький клуб дискваліфікував тріумфатора Ліги чемпіонів за порушення норм карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. ФК "Герта" усунув півзахисника Саломона Калу від тренувань за демонстративне порушення правил соціальної дистанції і запобіжних заходів від зараження коронавірусом, інформує УНН з посиланням на "Sky Sports".

Німецький клуб дискваліфікував тріумфатора Ліги чемпіонів за порушення норм карантину

Клуб Бундесліги заявив, що інцидент стався після того, як команда отримала негативні тести на коронавірус.

Івуарійський нападник берлінського клубу опублікував в “Facebook” відео про те, що він ігнорує заходи соціального дистанціювання. Колишній 34-річний гравець “Челсі” тиснув руку товаришам по команді “Герти”, а також тренерам і співробітникам. Станом на зараз він видалив відео.

“Герта” тимчасово відсторонила Калу, заявивши, що гравець продемонстрував поведінку, яка “не відповідає ситуації і не відповідає правилам поведінки клубу”.

“Своїм відео Саломон Калу не тільки завдав великої шкоди „Герті“, а й створив враження, що окремі гравці не сприймають проблему коронавірусу всерйоз, під час великої дискусії про відновлення футболу і роль професійної гри”, — сказав генеральний директор Майкл Прец.

Зауважимо, що у складі “Челсі” Калу вигравав чемпіонат Англії, 4-ри Кубки Англії, Лігу чемпіонів та мав досвід виступів за “Фейєнорд” і “Лілль”.

Як повідомляв УНН, 10 осіб з двох найсильніших німецьких Бундесліг здали позитивні тести на коронавірус.

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