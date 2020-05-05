Десять випадків інфікування коронавірусом зафіксовані в німецьких Бундеслігах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Десять випадків захворювання на коронавірусну інфекцію виявлено при тестуванні гравців, тренерів і співробітників клубів першої та другої німецької футбольної Бундесліги, передає УНН з посиланням на сайт Німецької футбольної ліги.
Під час першої хвилі було проведено 1724 тестів на коронавірус в 36 клубах Бундесліги і другої Бундесліги. Десять випадків зараження були виявлені і доведені до відома органів охорони здоров’я. Відповідні заходи — ізоляція постраждалих, в тому числі діагностика стану навколишнього середовища, проводилися безпосередньо відповідними клубами відповідно до вимог місцевих органів охорони здоров’я.
Зазначено, що на цьому тижні буде проведена друга хвиля тестів — тут також можуть бути окремі позитивні результати тестів. Одним із завдань другого етапу тестувань є зниження ймовірності “помилково негативних” результатів, які ніколи не можуть бути повністю виключені.
Німецька футбольна ліга продовжить повідомляти про результати після другої тестової хвилі.
Примітно, що раніше відновлення Бундесліги було заплановане на 9 травня. Пізніше рестарт був перенесений на 15 травня.