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Десять случаев инфицирования коронавирусом зафиксированы в немецких Бундеслигах

Киев • УНН

 • 10488 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией обнаружены при тестировании игроков, тренеров и сотрудников клубов первой и второй немецкой футбольной Бундеслиги, передает УНН со ссылкой на сайт Немецкой футбольной лиги.

Десять случаев инфицирования коронавирусом зафиксированы в немецких Бундеслигах

Во время первой волны было проведено 1724 тестов на коронавирус в 36 клубах Бундеслиги и второй Бундеслиги. Десять случаев заражения были выявлены и доведены до сведения органов здравоохранения. Соответствующие меры — изоляция пострадавших, в том числе диагностика состояния окружающей среды, проводились непосредственно соответствующими клубами в соответствии с требованиями местных органов здравоохранения.

Отмечено, что на этой неделе будет проведена вторая волна тестов — здесь также могут быть отдельные положительные результаты тестов. Одной из задач второго этапа тестирования является снижение вероятности “ошибочно негативных” результатов, которые никогда не могут быть полностью исключены.

Немецкая футбольная лига продолжит сообщать о результатах после второй тестовой волны.

Примечательно, что ранее восстановление Бундеслиги было запланировано на 9 мая. Позже рестарт был перенесен на 15 мая.

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