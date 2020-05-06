Немецкий клуб дисквалифицировал триумфатора Лиги чемпионов за нарушение норм карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. ФК "Герта" устранил полузащитника Саломона Калу от тренировок за демонстративное нарушение правил социальной дистанции и мер от заражения коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на "Sky Sports".
Клуб Бундеслиги заявил, что инцидент произошел после того, как команда получила отрицательные тесты на коронавирус.
Ивуарийский нападающий берлинского клуба опубликовал в “Facebook” видео о том, что он игнорирует меры социальной дистанцирование. Бывший 34-летний игрок “Челси” жал руку товарищам по команде “Герты”, а также тренерам и сотрудникам. По состоянию на сейчас он удалил видео.
“Герта” временно отстранила Калу, заявив, что игрок продемонстрировал поведение, которое “не соответствует ситуации и не соответствует правилам поведения клуба”.
“Своим видео Саломон Калу не только нанес большой вред „Герте“, но и создал впечатление, что отдельные игроки не воспринимают проблему коронавируса всерьез, во время большой дискуссии о восстановлении футбола и роль профессиональной игры”, — сказал генеральный директор Майкл Прец.
Заметим, что в составе “Челси” Калу выигрывал чемпионат Англии, 4-х Кубка Англии, Лигу чемпионов и имел опыт выступлений за “Фейеноорд” и “Лилль”.
Как сообщал УНН, 10 человек из двух сильнейших немецких Бундеслиг сдали положительные тесты на коронавирус.