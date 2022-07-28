Німецький Ганновер заборонив гарячу воду у громадських будівлях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Німецьке місто Ганновер заборонило гарячу воду в громадських будівлях і запровадило заходи щодо скорочення опалення на тлі газової кризи. Про це УНН пише з посиланням на dpa.
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Це перше місто в Німеччині, яке перейшло на холодний душ у громадських будівлях, що унеможливило подачу гарячої води у державних установах, спортивних залах та басейнах.
Місто також знизить опалення у громадських будівлях, відключить фасадне освітлення та фонтани.
«Наша мета – скоротити споживання енергії на 15%, – заявив мер Беліт Онай. - Це відповідь на нестачу газу, що насувається, яка є великою проблемою для муніципалітетів, особливо для такого великого міста, як Ганновер».
Додамо
Держави-члени Європейського союзу намагаються заощаджувати газ і зберігати його на зиму, і у вівторок міністри енергетики погодилися скоротити споживання газу на 15% з серпня по березень.