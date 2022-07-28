Немецкий Ганновер запретил горячую воду в общественных зданиях

Детали

Это первый город в Германии, который перешел на холодный душ в общественных зданиях, что сделало невозможным подачу горячей воды в государственных учреждениях, спортивных залах и бассейнах.

Город также снизит отопление в общественных зданиях, отключит фасадное освещение и фонтаны.

«Наша цель– сократить потребление энергии на 15%, – заявил мэр Белит Онай. - Это ответ на надвигающуюся нехватку газа, которая является большой проблемой для муниципалитетов, особенно для такого большого города, как Ганновер».

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Государства-члены Европейского союза пытаются экономить газ и хранить его на зиму, и во вторник министры энергетики согласились сократить потребление газа на 15% с августа по март.