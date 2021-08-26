Німецький бункер часів Другої світової всередині римського форту виявили на острові у Ла-Манші
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Археологи і волонтери розкопали римський форт в Олдерні. Як з'ясували археологи, на руїнах римської вежі був побудований німецький бункер часів Другої світової війни, пише УНН з посиланням на ВВС.
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Жіночий монастир в Олдерні вважається одним з найбільш добре збережених римських фортів Британії.
Він використовувався німецькими військовими при окупації Нормандських островів.
Археолог доктор Джейсон Монаган сказав, що розкопки виявили, що фортифікації були “точно за” стінами товщиною 3 м.
“Ми побачили, як німці вбудували бункер для особового складу прямо всередині старої римської вежі”, - сказав доктор Монаган, який очолює розкопки.
Олдерні перебував під контролем німецьких військових з 1940 по 1945 рік, а все населення острова було евакуйовано до окупації. Він був сильно укріплений бункерами, протитанковими стінами і тунелями.
На острові розташовувалися два виправно-трудових табори і єдині два концентраційних табори на британській землі, куди були відправлені тисячі людей.
Доктор Монаган сказав, що під час розкопок виявили “цілу низку будівель, водостоків і загадкових стін, що перетинаються один з одним”.
“Ми натрапили на три поверхи, розташовані один над одним, і ми просто намагаємося зрозуміти, з яких вони епох”, - додав він.
Довідково
Олдерні - один з Нормандських островів у протоці Ла-Манш, частина коронного володіння Британської корони Гернсі; має свій прапор і герб.