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Немецкий бункер времен Второй мировой внутри римского форта обнаружили на острове в Ла-Манше

Немецкий бункер времен Второй мировой внутри римского форта обнаружили на острове в Ла-Манше

Киев  •  УНН

 • 45058 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Археологи и волонтеры раскопали римский форт в Олдерни. Как выяснили археологи, на развалинах римской башни был построен немецкий бункер времен Второй мировой войны, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Женский монастырь в Олдерни считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских фортов Британии.

Он использовался немецкими военными при оккупации Нормандских островов.

Археолог доктор Джейсон Монаган сказал, что раскопки обнаружили, что фортификации были "точно за" стенами толщиной 3 м.

"Мы увидели, как немцы встроили бункер для личного состава прямо внутри старой римской башни", - сказал доктор Монаган, который возглавляет раскопки.

Олдерни находился под контролем немцев с 1940 по 1945 год, а все население острова было эвакуировано до оккупации. Он был сильно укреплен бункерами, противотанковыми стенами и тоннелями.

На острове располагались два исправительно-трудовых лагеря и единственные два концентрационных лагеря на британской земле, куда были отправлены тысячи человек.

Доктор Монаган сказал, что во время раскопок обнаружили "целый ряд зданий, водостоков и загадочных стен, пересекающихся друг с другом".

"Мы наткнулись на три этажа, расположенных друг над другом, и мы просто пытаемся понять, из каких они эпох", - добавил он.

Справка

Олдерни - один из Нормандских островов в проливе Ла-Манш, часть коронного владения Британской короны Гернси; имеет свой флаг и герб.

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