Німецькі соціал-демократи обрали М.Шульца лідером і висунули в канцлери
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) на сьогоднішньому партійному з'їзді обрала Мартіна Шульца новим головою партії, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
За кандидатуру М.Шульца було віддано 100% голосів.
Колишній голова Європарламенту змінив на посаді лідера партії чинного міністра закордонних справ ФРН Зігмара Габріеля, який очолював СДПН із 2009 року.
Делегати з’їзду також офіційно висунули М.Шульца кандидатом у канцлери Німеччини від СДПН на парламентських виборах, які відбудуться восени 2017 року.
У своїй промові на з’їзді М.Шульц заявив, що СДПН має намір агітувати за себе, а не боротися проти інших. За його словами, це урок із передвиборчої боротьби Дональда Трампа у США.
“Дискредитації, роботи з фейковими новинами, загального засудження цілих груп людей не має бути в Німеччині... Зі мною не буде принижень політичних конкурентів”, — підкреслив політик.
М.Шульц подякував З.Габріелю, який наприкінці січня відмовився висуватися в канцлери й надалі очолювати партію та запропонував на цю роль його кандидатуру.
З.Габріель у своїй промові заявив, що 2017-й рік буде “початком нової соціал-демократичної ери” та закликав присутніх спільно боротися за кращі результати виборів, аніж показують соцопитування.
“Рішення піти з посади очільника СДПН точно було одним із найважчих у моєму житті”, — сказав він.
Водночас міністр наголосив, що це “один із найрадісніших процесів передачі влади”, які СДПН пережила за останні роки.
Після того, як стало відомо, що М.Шульц буде кандидатом у канцлери, рейтинг СДПН у Німеччині значно зріс, натомість рейтинг блоку партій Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз дещо знизився. За даними соціологів, зі зміною свого лідера СДПН уперше з 2006 року випередила за популярністю політичну силу А.Меркель.
Як повідомляв УНН, на регіональному з’їзді партії Християнсько-демократичний союз у Макленбургу — Передній Померанії Ангелу Меркель було офіційно висунуто на посаду канцлера ФРН.