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Немецкие социал-демократы выбрали М.Шульца лидером и выдвинули в канцлеры

Немецкие социал-демократы выбрали М.Шульца лидером и выдвинули в канцлеры

Киев  •  УНН

 • 9756 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на сегодняшнем партийном съезде избрала Мартина Шульца новым председателем партии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

За кандидатуру М.Шульца было отдано 100% голосов.

Бывший председатель Европарламента сменил на посту лидера партии действующего министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, который возглавлял СДПГ с 2009 года.

Делегаты съезда также официально выдвинули М.Шульца кандидатом в канцлеры Германии от СДПГ на парламентских выборах, которые состоятся осенью 2017 года.

В своей речи на съезде М.Шульц заявил, что СДПГ намерена агитировать за себя, а не бороться против других. По его словам, это урок предвыборной борьбы Дональда Трампа в США.

"Дискредитация, работы с фейковыми новостями, всеобщего осуждения целых групп людей не должно быть в Германии ... Со мной не будет унижений политических конкурентов", - подчеркнул политик.

М.Шульц поблагодарил З.Габриеля, который в конце января отказался выдвигаться в канцлеры и в дальнейшем возглавлять партию и предложил на эту роль его кандидатуру.

З.Габриель в своей речи заявил, что 2017-й год будет "началом новой социал-демократической эры" и призвал присутствующих совместно бороться за лучшие результаты выборов, чем показывают соцопросы.

"Решение уйти с поста главы СДПГ точно было одним из самых трудных в моей жизни", - сказал он.

В то же время министр подчеркнул, что это "один из самых радостных процессов передачи власти", которые СДПГ пережила за последние годы.

После того, как стало известно, что М.Шульц будет кандидатом в канцлеры, рейтинг СДПГ в Германии значительно вырос, зато рейтинг блока партий Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз несколько снизился. По данным социологов, с изменением своего лидера СДПГ впервые с 2006 года опередила по популярности политическую силу А.Меркель.

Как сообщал УНН, на региональном съезде партии Христианско-демократический союз в Макленбург - Передней Померании Ангелу Меркель было официально выдвинуто на пост канцлера ФРГ.

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