Німецькі мусульмани вимагають військових імамів в Бундесвері
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Центральна рада мусульман Німеччини вимагає запровадження в армії країни військових імамів. Попри обіцянку глави міноборони ФРН вивчити це питання шість років тому жодних висновків досі зроблено не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Це ганьба, що після стількох спроб і зусиль протягом майже шести років ми у Німеччині не змогли запровадити навіть таку необхідну річ, як мусульманський військовий імам”, — заявив 27 лютого німецькій газеті Neue Osnabrücker Zeitung голова Центральної ради Айман Мацюек. Він також зазначив, що Бундесвер є “віддзеркаленням нашого суспільства, а тому такий крок був би сильним сигналом з точки зору інтеграційної політики” у Німеччині.
Газета також відзначає, що декілька років тому міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн заявила, що необхідність імамів в армії й можливість запровадження такої посади буде вивчена. Утім, досі жодних висновків представлено не було.
У свою чергу уповноважений Бундестагу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс у своїй нещодавно опублікованій щорічній доповіді повідомив про те, що через шість років міркувань нарешті настає розуміння необхідності запровадження військових імамів у збройних силах ФРН.
За статистикою в 2017 році в Німеччині мешкали близько 5 мільйонів мусульман. Це складає близько 6,1 відсотка населення ФРН. Зараз у Бундесвері в різних місцях нараховується близько 1500 мусульманських солдатів.
Нагадаємо, ФРН у три рази збільшить число військовослужбовців, які в цьому році будуть брати участь в навчаннях НАТО щодо стримування Росії.