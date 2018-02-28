Німецькі мусульмани вимагають військових імамів в Бундесвері

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Центральна рада мусульман Німеччини вимагає запровадження в армії країни військових імамів. Попри обіцянку глави міноборони ФРН вивчити це питання шість років тому жодних висновків досі зроблено не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.