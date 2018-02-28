Немецкие мусульмане требуют военных имамов в Бундесвере

“Это позор, что после попыток и усилий в течение почти шести лет мы в Германии не смогли ввести даже такую ​​необходимую вещь, как мусульманский военный имам”, — заявил 27 февраля немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung председатель Центрального совета Айман Мацюек. Он также отметил, что Бундесвер является “отражением нашего общества, а потому такой шаг был бы сильным сигналом с точки зрения интеграционной политики” в Германии.

Газета также отмечает, что несколько лет назад министерка обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимость имамов в армии и возможность введения такой должности будет изучена. Впрочем, до сих пор никаких выводов представлено не было.

В свою очередь уполномоченный Бундестага по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс в своей недавно опубликованном ежегодном докладе сообщил о том, что через шесть лет соображений наконец наступает понимание необходимости внедрения военных имамов в вооруженных силах ФРГ.

По статистике в 2017 году в Германии жили около 5 млн мусульман. Это составляет около 6,1 процента населения ФРГ. Сейчас в бундесвере в разных местах насчитывается около 1500 мусульманских солдат.

Напомним, ФРГ в три раза увеличит число военнослужащих, в этом году будут участвовать в учениях НАТО по сдерживанию России.