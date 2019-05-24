Німецькі депутати літали до окупованого Криму за диппаспортами - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Депутати бундестагу - нижньої палати парламенту Німеччини - від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" відвідали анексований Крим за дипломатичними паспортами. Про це повідомляє німецьке видання Bild, передає УНН.
Згідно з інформацією Bild, члени бундестагу від АдН використовували видані їм дипломатичні паспорти для того, щоб без візи в'їхати до Росії, а з Москви летіти до анексованого Росією Криму.
Раніше депутати запевняли, що в квітні вони їздили в анексований Крим "у приватному порядку".
Зазначимо, німецькі депутати бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" прибули в середині квітня в анексований Крим для участі в "Ялтинському економічному форумі".
Нагадаємо, МЗС Німеччини вважає "фатальним порушенням права" анексію Криму РФ.