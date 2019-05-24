Немецкие депутаты летали в оккупированный Крым по диппаспортам - СМИ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 19005 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 59869 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 75142 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119659 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110864 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137234 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144545 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130163 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Немецкие депутаты летали в оккупированный Крым по диппаспортам - СМИ

Немецкие депутаты летали в оккупированный Крым по диппаспортам - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11653 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Депутаты бундестага - нижней палаты парламента Германии - от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" посетили аннексированный Крым по дипломатическим паспортам. Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает УНН.

Согласно информации Bild, члены бундестага от АдГ использовали выданные им дипломатические паспорта для того, чтобы без визы въехать в Россию, а из Москвы лететь в аннексированный Россией Крым.

Ранее депутаты уверяли, что в апреле они ездили в аннексированный Крым "в частном порядке".

Отметим, немецкие депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" прибыли в середине апреля в аннексированный Крым для участия в "Ялтинском экономическом форуме".

Напомним, МИД Германии считает "роковым нарушением права" аннексию Крыма РФ.

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