BND була створена в кінці 1950-х за допомогою ЦРУ. Її керівником став колишній глава контррозвідки вермахту на Східному фронті Рейнхард Гелен. У спецслужбу він став залучати як ветеранів німецької армії, так і колишніх офіцерів СС, а також людей, що не приховували своїх симпатій до Адольфа Гітлера. Ситуація змінилася лише після відставки Гелена в 1963 році, коли з’ясувалося, що один з прийнятих на роботу есесівців виявився радянським агентом.

Гудрун Гіммлер було 14 років, коли її батько, колишній рейхсфюрер СС, покінчив життя самогубством. Після декількох років в таборах для переміщених осіб вона вийшла заміж за журналіста Вульфа Дітера Бурвіца і змінила прізвище. Проте Гудрун, яку батько в дитинстві возив на екскурсію в концтабір Дахау, не змінила своїх поглядів. Як повідомляє видання Focus, вона всіляко виправдовувала батька і заявляла, що Гіммлера “неправильно зрозуміли”.

Крім цього Бурвіц надавала допомогу ветеранам СС (серед яких були Клаус Барбі на прізвисько Ліонський М’ясник, директор в’язниці гестапо Терезієнштадт Антон Моллаф, Мартін Зоммер на прізвисько Бухенвальдский Вішатель) і до самої смерті активно брала участь в діяльності неонацистських організацій. Останні називали її “нацистської принцесою”.

Бурвіц померла 24 травня цього року в віці 88 років.

Як повідомляв УНН, суд покарав фаната з Англії за нацистське вітання в барі Волгограда.