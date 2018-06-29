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Немецкая разведка признала дочь Гиммлера своим сотрудником

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Гудрун Бурвитц, отцом которой был Гиммлер, в течение двух лет работала в аппарате BND, сообщил представитель спецслужбы немецкому изданию Bild. По его словам, Бурвитц работала в качестве секретарши в 1961-1963 годах, когда спецслужбу возглавлял Гелен, информирует УНН.

BND была создана в конце 1950-х при помощи ЦРУ. Ее руководителем стал бывший глава контрразведки вермахта на Восточном фронте Рейнхард Гелен. В спецслужбу он стал привлекать как ветеранов немецкой армии, так и бывших офицеров СС, а также людей, не скрывавших своих симпатий к Адольфу Гитлеру. Ситуация изменилась лишь после отставки Гелена в 1963 году, когда выяснилось, что один из принятых на работу эсэсовцев оказался советским агентом.

Гудрун Гиммлер было 14 лет, когда ее отец, бывший рейхсфюрер СС, покончил жизнь самоубийством. После нескольких лет в лагерях для перемещенных лиц она вышла замуж за журналиста Вульфа Дитера Бурвица и сменила фамилию. Тем не менее Гудрун, которую отец в детстве возил на экскурсию в концлагерь Дахау, не изменила своих взглядов. Как сообщает издание Focus, она всячески оправдывала отца и заявляла, что Гиммлера “неправильно поняли”.

Помимо этого Бурвиц оказывала помощь ветеранам СС (среди которых были Клаус Барби по прозвищу Лионский Мясник, директор​ тюрьмы гестапо Терезиенштадт Антон Моллаф, Мартин Зоммер по прозвищу Бухенвальдский Вешатель) и до самой смерти активно участвовала в деятельности неонацистских организаций. Последние называли ее “нацистской принцессой”.

Бурвиц умерла 24 мая этого года в возрасте 88 лет.

Как сообщал УНН, суд наказал фаната из Англии за нацистское приветствие в баре Волгограда.

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