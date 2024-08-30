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Німеччина вперше за останні роки депортувала на батьківщину громадян Афганістану

Німеччина вперше за останні роки депортувала на батьківщину громадян Афганістану

Київ • УНН

 • 13281 перегляди

Німеччина депортувала 28 засуджених афганських громадян до Кабула. Це перша депортація до Афганістану після приходу "Талібану" до влади, організована за посередництва Катару.

Німеччина депортувала 28 афганських громадян на батьківщину - це перша депортація до Афганістану після приходу "Талібану" до влади. Ці дані підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ землі Саксонія, повідомляє BILD, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 28 засуджених у Німеччині злочинців на борту Боїнга-787 було доставлено до Лейпцигу з різних федеральних земель.

"Сьогодні рано вранці о 6:55 чартерний літак Qatar Airways вилетів з аеропорту Лейпциг/Галле у бік Кабула," - пише німецьке видання.

Повідомляється, що кожен депортований отримав на руки 1000 євро. На борту також є лікар.

Сьогодні вранці Німеччина повернула афганських громадян у країну їхнього походження вперше з серпня 2021 року. Це громадяни Афганістану, всі вони були засудженими злочинцями, які не мали права залишатися в Німеччині і підлягають висилці,

- цитує видання офіційного представника уряду Німеччини Штеффене Хебештрайта.

Як стверджує видання Der Spiegel, операцію з депортації було в основному організовано МВС Німеччини. Депортації передували місяці таємних переговорів. Згідно з повідомленням, уряд Німеччини не провадив переговори безпосередньо з владою в Кабулі, посередником виступив Катар. Попри політичну волю уряду депортувати афганських злочинців, у МЗС ФРН спостерігався опір будь-яким прямим переговорам із радикальними ісламістами з "Талібану".

Нагадаємо

Деякі європейські країни розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, що означало б дипломатичне визнання "Талібану" майже через три роки після падіння попереднього уряду.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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