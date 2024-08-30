Німеччина вперше за останні роки депортувала на батьківщину громадян Афганістану

Німеччина депортувала 28 афганських громадян на батьківщину - це перша депортація до Афганістану після приходу "Талібану" до влади. Ці дані підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ землі Саксонія, повідомляє BILD, пише УНН.

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Зазначається, що 28 засуджених у Німеччині злочинців на борту Боїнга-787 було доставлено до Лейпцигу з різних федеральних земель.

"Сьогодні рано вранці о 6:55 чартерний літак Qatar Airways вилетів з аеропорту Лейпциг/Галле у бік Кабула," - пише німецьке видання.

Повідомляється, що кожен депортований отримав на руки 1000 євро. На борту також є лікар.

Сьогодні вранці Німеччина повернула афганських громадян у країну їхнього походження вперше з серпня 2021 року. Це громадяни Афганістану, всі вони були засудженими злочинцями, які не мали права залишатися в Німеччині і підлягають висилці, - цитує видання офіційного представника уряду Німеччини Штеффене Хебештрайта.

Як стверджує видання Der Spiegel, операцію з депортації було в основному організовано МВС Німеччини. Депортації передували місяці таємних переговорів. Згідно з повідомленням, уряд Німеччини не провадив переговори безпосередньо з владою в Кабулі, посередником виступив Катар. Попри політичну волю уряду депортувати афганських злочинців, у МЗС ФРН спостерігався опір будь-яким прямим переговорам із радикальними ісламістами з "Талібану".

Нагадаємо

Деякі європейські країни розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, що означало б дипломатичне визнання "Талібану" майже через три роки після падіння попереднього уряду.