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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия впервые за последние годы депортировала на родину граждан Афганистана

Германия впервые за последние годы депортировала на родину граждан Афганистана

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 08:34  •  5963 просмотра

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Германия депортировала 28 осужденных афганских граждан в Кабул. Это первая депортация в Афганистан после прихода "Талибана" к власти, организованная при посредничестве Катара.

Германия депортировала 28 афганских граждан на родину - это первая депортация в Афганистан после прихода "Талибана" к власти. Эти данные подтвердили в Министерстве внутренних дел земли Саксония, сообщает BILD, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 28 осужденных в Германии преступников на борту Боинга-787 были доставлены в Лейпциг из разных федеральных земель.

"Сегодня рано утром в 6:55 чартерный самолет Qatar Airways вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле в сторону Кабула," - пишет немецкое издание.

Сообщается, что каждый депортированный получил на руки 1000 евро. На борту также есть врач.

Сегодня утром Германия вернула афганских граждан в страну их происхождения впервые с августа 2021 года. Это граждане Афганистана, все они были осужденными преступниками, которые не имели права оставаться в Германии и подлежат высылке,

- цитирует издание официального представителя правительства Германии Штеффене Хебештрайта.

Как утверждает издание Der Spiegel, операция по депортации была в основном организована МВД Германии. Депортации предшествовали месяцы тайных переговоров. Согласно сообщению, правительство Германии не вело переговоры непосредственно с властями в Кабуле, посредником выступил Катар. Несмотря на политическую волю правительства депортировать афганских преступников, в МИД ФРГ наблюдалось сопротивление любым прямым переговорам с радикальными исламистами из "Талибана".

Напомним

Некоторые европейские страны рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, что означало бы дипломатическое признание "Талибана" почти через три года после падения предыдущего правительства.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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