Німеччина звинуватила п'ятьох осіб у спробі повалити уряд та розпалити громадянську війну

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За даними слідства, четверо чоловіків і одна жінка здійснили "конкретні приготування", щоб спричинити масштабне відключення електроенергії в країні та використати хаос, який виникне, для встановлення альтернативного уряду. Вони також нібито планували викрадення міністра охорони здоров’я країни Карла Лаутербаха, який зіткнувся з критикою з боку супротивників урядових обмежень щодо пандемії.

Групу звинувачують у тому, що вона керується ідеологією "громадян Рейху", яку пропагує один із її членів, Елізабет Р.

Прокурори повідомили, що усі п’ятеро громадян Німеччини були заарештовані минулого року та перебувають у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо

7 грудня у Німеччині затримали 25 осіб за підозрою у підготовці держперевороту. Повідомляється, що у підготовці держперевороту німецькі правоохоронці підозрюють 52 особи, 25 з яких затримано.