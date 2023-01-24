Германия обвинила пятерых человек в попытке свергнуть правительство и разжечь гражданскую войну

Детали

По данным следствия, четверо мужчин и одна женщина, осуществили "конкретные приготовления", чтобы вызвать масштабное отключение электроэнергии в стране и использовать возникший хаос для установления альтернативного правительства. Они также якобы планировали похищение министра здравоохранения страны Карла Лаутербаха, который столкнулся с критикой со стороны противников правительственных ограничений в отношении пандемии.

Группу обвиняют в том, что она руководствуется идеологией "граждан Рейха", которую пропагандирует один из ее членов, Элизабет Р. Прокуроры сообщили, что все пять граждан Германии были арестованы в прошлом году и находятся в следственном изоляторе.

Напомним

7 декабря в Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Сообщается, что в подготовке госпереворота немецкие правоохранители подозревают 52 человека, 25 из которых задержаны.