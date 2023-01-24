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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Германия обвинила пятерых человек в попытке свергнуть правительство и разжечь гражданскую войну

Киев • УНН

 • 1128605 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения пяти лицам в государственной измене и создании "террористической организации" с целью свержения правительства и разжигания гражданской войны. Об этом информирует УНН, ссылаясь на The Associated Press.

Германия обвинила пятерых человек в попытке свергнуть правительство и разжечь гражданскую войну

Детали

По данным следствия, четверо мужчин и одна женщина, осуществили "конкретные приготовления", чтобы вызвать масштабное отключение электроэнергии в стране и использовать возникший хаос для установления альтернативного правительства. Они также якобы планировали похищение министра здравоохранения страны Карла Лаутербаха, который столкнулся с критикой со стороны противников правительственных ограничений в отношении пандемии.

Группу обвиняют в том, что она руководствуется идеологией "граждан Рейха", которую пропагандирует один из ее членов, Элизабет Р. Прокуроры сообщили, что все пять граждан Германии были арестованы в прошлом году и находятся в следственном изоляторе.

Напомним

7 декабря в Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Сообщается, что в подготовке госпереворота немецкие правоохранители подозревают 52 человека, 25 из которых задержаны.

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