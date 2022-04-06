Німеччина звинувачує росію у поширенні дезінформації, щоб виправдати війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила росію в поширенні дезінформації з метою виправдати свою війну в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
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“Поки російські танки руйнують українські міста, пропагандистська машина Кремля цензурує новини, обмежує соціальні мережі, поширює дезінформацію та карає тих, хто наважується говорити правду”, - заявила вона.
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За словами Бербок, мета поширення дезінформації була “одночасно зрозуміла і цинічна: деморалізувати мужній народ України, тримаючи росіян у невіданні”.
Міністр виступила у відеозверненні на конференції з дезінформації, яку організувало її міністерство. Інші учасники також навели приклади зусиль росії розпалити в Європі невдоволення до біженців з України.
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Центр протидії дезінформації зібрав добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", що ворог продукував протягом 5 квітня.