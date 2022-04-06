Германия обвиняет россию в распространении дезинформации, чтобы оправдать войну в Украине

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 11439 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 41216 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 38498 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 72355 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 112277 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 141820 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 302306 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137220 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123744 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 395934 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
52%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 22719 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 30907 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 30548 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 19649 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 16641 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 41219 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 302308 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 317817 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 395936 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 371028 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 11218 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 86007 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 119086 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 138595 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 176825 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Германия обвиняет россию в распространении дезинформации, чтобы оправдать войну в Украине

Киев • УНН

 • 122165 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила россию в распространении дезинформации с целью оправдать свою войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Германия обвиняет россию в распространении дезинформации, чтобы оправдать войну в Украине

Цитата

“Пока российские танки разрушают украинские города, пропагандистская машина Кремля цензурирует новости, ограничивает социальные сети, распространяет дезинформацию и наказывает тех, кто осмеливается говорить правду”, - заявила она.

Детали

По словам Бербок, цель распространения дезинформации была “одновременно понятна и цинична: деморализовать мужественный народ Украины, держа россиян в неведении”.

Министр выступила в видеообращении на конференции по дезинформации, которую организовало ее министерство. Другие участники также привели примеры усилий россии разжечь в Европе недовольство в отношении беженцев из Украины.

Ранее

Центр противодействия дезинформации собрал подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", что враг продуцировал в течение 5 апреля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,480.70