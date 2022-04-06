Германия обвиняет россию в распространении дезинформации, чтобы оправдать войну в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила россию в распространении дезинформации с целью оправдать свою войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
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“Пока российские танки разрушают украинские города, пропагандистская машина Кремля цензурирует новости, ограничивает социальные сети, распространяет дезинформацию и наказывает тех, кто осмеливается говорить правду”, - заявила она.
Детали
По словам Бербок, цель распространения дезинформации была “одновременно понятна и цинична: деморализовать мужественный народ Украины, держа россиян в неведении”.
Министр выступила в видеообращении на конференции по дезинформации, которую организовало ее министерство. Другие участники также привели примеры усилий россии разжечь в Европе недовольство в отношении беженцев из Украины.
Ранее
Центр противодействия дезинформации собрал подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", что враг продуцировал в течение 5 апреля.