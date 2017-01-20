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Німеччина збільшить витрати на оборону

Німеччина збільшить витрати на оборону

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Німеччина збільшить витрати на оборону в 2017 році на 2 млрд євро, однак не виконає вимогу НАТО про збільшення витрат на військові потреби до 2% ВВП країни, передає УНН з посиланням на ВВС.

Планується, що країна витратить цього року 37 млрд євро, що становить лише 1,2% ВВП.

За оцінками Альянсу, тільки п'ять членів НАТО зможуть виконати вимогу про збільшення витрат на оборону до 2% ВВП: США, Британія, Греція, Польща та Естонія.

Раніше Генсек НАТО Йєнс Столтенберг закликав країни, що входять в альянс, збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн, оголошуючи про підвищення витрат, підкреслила, що Німеччина "рухається в правильному напрямку", однак не може різко збільшити витрати.

Про збільшення військових витрат раніше також оголосили інші країни НАТО.

Під час передвиборчої кампанії обраний президент США Дональд Трамп неодноразово називав НАТО застарілим військовим союзом, який втратив свою роль.

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