Германия увеличит расходы на оборону
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Германия увеличит расходы на оборону в 2017 году на 2 млрд евро, однако не выполнит требование НАТО об увеличении расходов на военные нужды до 2% ВВП страны, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Планируется, что страна потратит в этом году 37 млрд евро, что составляет лишь 1,2% ВВП.
По оценкам Альянса, только пять членов НАТО смогут выполнить требование об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о повышении расходов, подчеркнула, что Германия "движется в правильном направлении", однако не может резко увеличить расходы.
Об увеличении военных расходов ранее также объявили другие страны НАТО.
Во время предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который потерял свою роль.