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Німеччина закликала своїх громадян негайно покинути Іран

Німеччина закликала своїх громадян негайно покинути Іран

Київ • УНН

 • 250881 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян негайно покинути країну через насильницькі придушення масових протестів в країні. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Frankfurter Allgemeine.

Цитата

“Для громадян Німеччини існує конкретна небезпека бути свавільно заарештованими, допитаними і засудженими до тривалих термінів ув'язнення. Особливо ризикують громадяни з подвійним громадянством, які мають іранське громадянство на додаток до німецького”, — йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Деталі

У МЗС країни застерегли про те, що німці, які досі перебувають в Ірані, повинні поводитися дуже обережно, уникати масових демонстрацій і скупчень людей. Наразі послуги зв’язку в країні значною мірою обмежені, і очікується, що це триватиме.

Речник відомства повідомив, що запит на виїзд необхідний для "врахування зміни ситуації з безпекою та захисту громадян Німеччини". Він додав, що заява не розповсюджується на окуповане посольство ФРН в Тегерані, працівники якого продовжують роботу в країні.

Додамо

Загальнонаціональні протести вперше спалахнули у зв'язку зі смертю 16 вересня 22-річної Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі". Її затримали нібито за порушення суворого іранського дрес-коду для жінок.

Сили безпеки розганяли збори бойовими патронами і сльозогінним газом протягом кількох тижнів безперервних протестів. За даними організації "Правозахисники в Ірані", щонайменше 270 людей було вбито та 14 000 заарештовано.

Нагадаємо

Влада Ірану оголосила, що проведе публічні судові процеси над 1000 осіб у столиці Тегерані у зв'язку з протестами, які вразили країну.

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