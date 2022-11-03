Германия призвала своих граждан немедленно покинуть Иран
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан немедленно покинуть страну из-за насильственного подавления массовых протестов в стране. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Frankfurter Allgemeine.
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"Для граждан Германии существует конкретная опасность быть произвольно арестованными, допрошенными и приговоренными к длительным срокам заключения. Особенно рискуют граждане с двойным гражданством, имеющие иранское гражданство в дополнение к немецкому", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Детали
В МИД страны предостерегли о том, что немцы, которые до сих пор находятся в Иране, должны вести себя очень осторожно, избегать массовых демонстраций и скоплений людей. В настоящее время услуги связи в стране в значительной степени ограничены, и ожидается, что это будет продолжаться.
Спикер ведомства сообщил, что запрос на выезд необходим для "учета изменения ситуации с безопасностью и защиты граждан Германии". Он добавил, что заявление не распространяется на оккупированное посольство ФРГ в Тегеране, сотрудники которого продолжают работать в стране.
Добавим
Общенациональные протесты впервые вспыхнули в связи со смертью 16 сентября 22-летней Махсы Амини, задержанной "полицией морали". Ее задержали якобы за нарушение строгого иранского дресс-кода для женщин.
Силы безопасности разгоняли собрание боевыми патронами и слезоточивым газом в течение нескольких недель непрерывных протестов. По данным организации "Правозащитники в Иране", по меньшей мере 270 человек были убиты и 14 000 арестованы.
Напомним
Власти Ирана объявили, что проведет публичные судебные процессы над 1000 человек в столице Тегеране в связи с поразившими страну протестами.