Німеччина виступає за продовження санкцій ЄС щодо Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Німеччина виступає за продовження санкцій ЄС щодо Росії. Про це сьогодні заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у Києві на спільній прес-конференції з Президентом України Петром Порошенком, передає УНН.
"Ми поговорили про те, що санкції пов’язані з певним станом. Якщо буде прогрес, тоді ми можемо пом'якшити ці санкції", - сказала Меркель.
За її словами, наразі Мінські домовленості просуваються дуже повільно і не дотримуються.
"Німеччина буде виступати також за продовження цих санкцій", - наголосила канцлер.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що санкції є ефективною відповіддю на порушення міжнародного права Росією.
Сьогодні Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ.
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Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.