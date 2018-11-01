Германия выступает за продолжение санкций ЕС в отношении России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Германия выступает за продолжение санкций ЕС в отношении России. Об этом сегодня заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.
"Мы поговорили о том, что санкции связаны с определенным состоянием. Если будет прогресс, тогда мы можем смягчить эти санкции", - сказала Меркель.
По ее словам, сейчас Минские договоренности продвигаются очень медленно и не соблюдаются.
"Германия будет выступать также за продолжение этих санкций", - подчеркнула канцлер.
Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что санкции являются эффективным ответом на нарушение международного права Россией.
Сегодня Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте правительства РФ.
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Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.