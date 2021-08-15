Німеччина відправляє у Кабул літаки для евакуації своїх громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Німеччина закрила своє посольство в Кабулі та відправляє військово-транспортні літаки до Афганістану, щоб евакуювати якомога більше німців та місцевих афганських помічників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“Ми робимо все, щоб наші громадяни та наш колишній місцевий персонал могли виїхати з Афганістану протягом наступних днів”, — заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
Деталі
Повстанці “Талібану” увійшли до Кабула в неділю і заявили, що очікують приходу до влади протягом кількох днів, що змусило уряд Німеччини прискорити евакуацію.
Співробітники посольства Німеччини вже переведені у військову частину аеропорту Кабула, сказав Маас. Основний персонал залишиться там найближчими днями, щоб допомогти у подальшій евакуації.
Літаки з Кабула полетять до сусідньої з Афганістаном країни. Два літаки доправлять евакуйованих до столиці Узбекистану Ташкента. Звідти людей доставлятимуть до Німеччини на борту цивільних чартерних літаків.
Доповнення
Сьогодні таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мають призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляє телеканал Al Arabiya.
Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.
Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.
США і Німеччина уже перемістили своїх громадян, зокрема, і працівників дипмісій до аеропорту Кабула. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство у Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Велика Британія та Італія.
НАТО при цьому зберігає свою дипломатичну присутність в Кабулі і допомагає підтримувати роботу міського аеропорту, повідомив Reuters офіційний представник НАТО. “НАТО постійно оцінює події в Афганістані”, — сказав чиновник.