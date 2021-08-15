Німеччина відправляє у Кабул літаки для евакуації своїх громадян

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Німеччина закрила своє посольство в Кабулі та відправляє військово-транспортні літаки до Афганістану, щоб евакуювати якомога більше німців та місцевих афганських помічників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.