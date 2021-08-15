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Актуальное
Германия отправляет в Кабул самолеты для эвакуации своих граждан

Германия отправляет в Кабул самолеты для эвакуации своих граждан

Киев  •  УНН

 • 17094 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Германия закрыла свое посольство в Кабуле и отправляет военно-транспортные самолеты в Афганистан, чтобы эвакуировать как можно больше немцев и местных афганских помощников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы делаем все, чтобы наши граждане и наш бывший местный персонал могли выехать из Афганистана в течение следующих дней", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Детали

Повстанцы "Талибана" вошли в Кабул в воскресенье и заявили, что ожидают прихода к власти в течение нескольких дней, что заставило правительство Германии ускорить эвакуацию.

Сотрудники посольства Германии уже переведены в военную часть аэропорта Кабула, сказал Маас. Основной персонал останется там в ближайшие дни, чтобы помочь в дальнейшей эвакуации.

Самолеты из Кабула полетят в соседней с Афганистаном страны. Два самолета доставят эвакуированных в столицу Узбекистана Ташкент. Оттуда людей доставлять в Германию на борту гражданских чартерных самолетов.

Дополнение

Сегодня талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "следующие несколько дней".

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия уже переместили своих граждан, в том числе и работников дипмиссий в аэропорт Кабула. ФРГ, по сообщениям , закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Великобритания и Италия.

НАТО при этом сохраняет свое дипломатическое присутствие в Кабуле и помогает поддерживать работу городского аэропорта, сообщил Reuters официальный представитель НАТО. "НАТО постоянно оценивает события в Афганистане", - сказал чиновник.

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