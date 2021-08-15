Германия отправляет в Кабул самолеты для эвакуации своих граждан

КИЕВ. 16 августа. УНН. Германия закрыла свое посольство в Кабуле и отправляет военно-транспортные самолеты в Афганистан, чтобы эвакуировать как можно больше немцев и местных афганских помощников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.