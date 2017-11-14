Німеччина виділить додатково 1,5 млн євро для Червоного Хреста в Україні

Таким чином, загальний внесок Німеччини у діяльність МКЧХ в Україні у період з 2016-го по 2018 роки зросте до 16 мільйонів євро. Передовсім фінансування йде на проекти на Донбасі.

"Фінансування піде на медичну допомогу, лікування травм, підтримку медичних закладів, профілактичні заходи, забезпечення населення продуктами харчування і засобами гігієни, водопостачання, навчання медичного і середнього медичного персоналу, пошук зниклих безвісти та возз'єднання сімей, опікування полоненими, роз'яснювальну роботу щодо небезпечності мін і залишків боєприпасів тощо," - йдеться в повідомленні.

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Усі ці заходи об'єднані в рамках проекту "МКЧХ - допомога, захист, профілактика і коопераційні зв'язки в Україні у 2016-2017 роках" ("ICRC Assistance, Protection, Prevention and Cooperation Activities in Ukraine 2016-2017").

У центрі уваги проекту - Східна Україна, зокрема, вимушені переселенці, сім'ї та громади, що дали їм притулок, а також постраждалі від конфлікту по обидва боки лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.