Германия выделит дополнительно 1,5 млн евро для Красного Креста в Украине

Таким образом, общий вклад Германии в деятельность МККК в Украине в период с 2016-го по 2018 годы вырастет до 16 млн евро. Прежде всего финансирование идет на проекты на Донбассе.

"Финансирование пойдет на медицинскую помощь, лечение травм, поддержку медицинских учреждений, профилактические мероприятия, обеспечение населения продуктами питания и средствами гигиены, водоснабжения, обучение медицинского и среднего медицинского персонала, поиск пропавших без вести и воссоединения семей, опеки пленными, разъяснительную работу об опасности мин и остатков боеприпасов и т.д.", - говорится в сообщении.

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Все эти меры объединены в рамках проекта "МККК - помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине в 2016-2017 годах" ( "ICRC Assistance, Protection, Prevention and Cooperation Activities in Ukraine 2016-2017").

В центре внимания проекта - Восточная Украина, в частности, вынужденные переселенцы, семьи и общины, дали им убежище, а также пострадавшие от конфликта с обеих сторон линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.