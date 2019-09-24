Німеччина видає візи жителям Донбасу, які отримали громадянство РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Згідно з письмовим запитом від депутата від Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини Ренати Альт, уряд Німеччини не розрізняє звичайні російські паспорти і ті, які після указу Володимира Путіна почали видавати жителям східної України. Про це пише німецьке видання Bild, передає УНН.
За інформацією видання, після підписання указу - з квітня поточного року - німецька влада видали майже 100 тис. віз власникам російських паспортів. Неясно, скільки з них було видано власникам російських паспортів з Донецької та Луганської областей.
Федеральний уряд раніше розкритикував "паспортизацію Путіна" в своїй заяві і наголосив, що указ є порушенням суверенітету України і суперечить цілям Мінських угод. У той же час, поки Естонія відкрито не визнає "паспорти Путіна", в Німеччині говорять, що "все ще чекають загальноєвропейського рішення", пише видання.
"Федеральний канцлер і федеральний міністр закордонних справ співають деферамби на підтримку українського уряду. Але в той же час, очевидно, можна легко поставити візу в російський паспорт, який Путін видав в східній Україні! Федеральний уряд підриває всі зусилля по деескалації та встановлення миру в Україні", - сказала Альт виданню.
Нагадаємо, 17 липня президент РФ Володимир Путін розширив географію українських регіонів, жителі яких можуть стати росіянами в спрощеному порядку. Новий указ наділяє таким правом всіх жителів Донецької і Луганської областей України.