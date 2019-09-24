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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56853 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111062 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102911 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109999 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119531 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148218 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148623 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Германия выдаёт визы жителям Донбасса, получившим гражданство РФ

Германия выдаёт визы жителям Донбасса, получившим гражданство РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Согласно письменному запросу от депутата от Свободной демократической партии (СвДП) Германии Ренаты Альт, правительство Германии не различает обычные российские паспорта и те, которые после указа Владимира Путина начали выдавать жителям восточной Украины. Об этом пишет немецкое издание Bild, передаёт УНН.

По информации издания, после подписания указа — с апреля текущего года — немецкие власти выдали почти 100 тыс. виз владельцам российских паспортов. Неясно, сколько из них было выдано владельцам российских паспортов из Донецкой и Луганской областей.

Федеральное правительство ранее раскритиковало “паспортизацию Путина” в своем заявлении и подчеркнуло, что указ представляет собой нарушение суверенитета Украины и противоречит целям Минских соглашений. В то же время, пока Эстония открыто не признает “паспорта Путина”, в Германии говорят, что “все еще ждут общеевропейского решения”, пишет издание.

“Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел поют деферамбы в поддержку украинского правительства. Но в то же время, по-видимому, можно легко вставить визу в российский паспорт, который Путин выдал в восточной Украине! Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установлении мира в Украине”, — сказала Альт изданию.

Напомним, 17 июля президент РФ Владимир Путин расширил географию украинских регионов, жители которых могут стать россиянами в упрощенном порядке. Новый указ наделяет таким правом всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

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