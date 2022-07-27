Німеччина схвалила продаж Україні 100 самохідних гаубиць
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitzen 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Про це УНН повідомляє з посиланням на Spiegel, передає УНН.
Деталі
За інформацією Spiegel, федеральний уряд схвалив продаж Україні 100 сучасних самохідних гаубиць.
Повідомляється, що ще 13 липня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек дав свою згоду на продаж САУ, але цю інформацію KMW підтвердили лише зараз.
Звернення Україна про купівлю PzH 2000 направляла ще у квітні.
За словами представника KMW загальна вартість контрактна 100 самохідних гаубиць для України становить 1,7 млрд євро.
Цей обсяг багаторазово перевищить попередні поставки озброєнь на суму близько 600 мільйонів євро.
Зазначається, що коли перші гаубиці поїдуть в Україну, поки невідомо. Виробництво всіх гаубиць розраховане на кілька років. У KMW виробництво систем озброєння має розпочатися негайно.
Доповнення
Німеччина поставила Україні три реактивні системи залпового вогню MARS2 зі своїх армійських запасів, а також п'ять зенітних самохідних установок Gepard та три самохідні гаубиці.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив отримання зброї та сказав, що її буде відправлено на передову.