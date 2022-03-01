Німеччина розпочала постачання зброї Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. За словами міністра оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, партія зброї з ФРН вже на шляху до України. Також бундесвер направляє ЗРК Patriot до Словаччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Партія зброї з Німеччини вже перебуває на шляху до України і прибуде туди за лічені години, заявила міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт. Йдеться про постачання протитанкових снарядів та переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Stinger. Крім того, за даними Міноборони Німеччини, бундесвер спрямовує зенітно-ракетні комплекси Patriot Словаччини, що входить до НАТО, яка межує з Україною.
Уряд ФРН ухвалив рішення про прямі постачання летальної зброї Україні 26 лютого, відступивши від своєї колишньої позиції щодо експорту озброєнь до кризових регіонів.
"Важливо підтримати Україну у її протистоянні нападу Росії", - зазначила Ламбрехт.
Додамо
За декілька днів до цьго, до України прибув літак з військовою допомогою від Польщі.