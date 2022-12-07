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Німеччина прийняла документ щодо захиститу інфраструктури від загроз росії

Німеччина прийняла документ щодо захиститу інфраструктури від загроз росії

Київ • УНН

 • 804210 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца продовжив зусилля щодо захисту критичної інфраструктури від зовнішніх загроз і покращення стійкості найбільшої економіки Європи до криз після вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Кабінет Шольца в середу прийняв стратегічний документ, в якому вперше викладено нову постанову, спрямовану на вирішення та покращення фізичного захисту критичної інфраструктури на федеральному рівні.

Цитата

“З початком злочинної агресорської війни росії проти України ситуація з безпекою в Німеччині змінилася”, — заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, — ми дуже серйозно ставимося до поточних загроз і вживаємо заходів".

Уряд визначить зони, які потребують особливого захисту, і встановить обов’язкові стандарти, які повинні виконуватися операторами критичної інфраструктури. Ймовірно, це включатиме більше інвестицій у фізичний захист, наприклад, огорожі, а також наймання більшої кількості співробітників служби безпеки.

Європейські політики зосередилися на виявленні та захисті критичної інфраструктури після того, як у вересні вибухи перервали газопроводи Північних потоків, що з’єднують росію з Німеччиною.

Пошкодження підкреслили вразливість європейських енергетичних мереж, яка опинилася в центрі уваги в жовтні.

Додамо

Німеччина надала більше гаубиць та датчиків захисту від дронів для захисту України. ЗСУ вже отримали 20 БТР Dingo та два великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh.

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