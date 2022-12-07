Германия приняла документ о защите инфраструктуры от угроз россии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Правительство канцлера Германии Олафа Шольца продолжило усилия по защите критической инфраструктуры от внешних угроз и улучшению устойчивости крупнейшей экономики Европы к кризисам после вторжения России в Украину.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Кабинет Шольца в среду принял стратегический документ, в котором впервые изложено новое постановление, направленное на решение и улучшение физической защиты критической инфраструктуры на федеральном уровне.
Цитата
“С началом преступной агрессорской войны россии против Украины ситуация с безопасностью в Германии изменилась, — заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, — мы очень серьезно относимся к текущим угрозам и принимаем меры”.
Правительство определит зоны, требующие особой защиты, и установит обязательные стандарты, которые должны выполняться операторами критической инфраструктуры. Вероятно, это будет включать больше инвестиций в физическую защиту, например ограждения, а также наем большего количества сотрудников службы безопасности.
Европейские политики сосредоточились на выявлении и защите критической инфраструктуры после того, как в сентябрьские взрывы прервали газопроводы Северных потоков, соединяющих россию с Германией.
Повреждения подчеркнули уязвимость европейских энергетических сетей, которая оказалась в центре внимания в октябре.
Добавим
Германия предоставила больше гаубиц и датчиков защиты от дронов для защиты Украины. ВСУ уже получили 20 БТР Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.