Німеччина посилила покарання за сексуальні злочини щодо дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Німецький бундестаг ухвалив новий закон про боротьбу з сексуальним насильством над дітьми. Нововведення передбачають, що насильство над неповнолітніми завжди буде кваліфіковано як злочин і каратися позбавленням волі на строк не менше одного року. Окрім того, будуть значно посилені покарання за дитячу порнографію. Про це пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
Поліція і органи прокуратури ФРН отримають більш широкі повноваження в розслідуванні випадків сексуального насильства над дітьми. Це дозволить наглядовим органам більш пильно стежити за телефонним зв'язком та інтернет-листуванням підозрюваних. У сімейному судочинстві позиція дітей теж посилюється. Так, їм обов'язково буде надано юридичний супровід.
Ухвалення закону стало відповіддю на те, що в ФРН недавно була розкрита масштабна німецькомовна онлайн-мережа педофілів, яка налічує близько 30 тисяч анонімних користувачів. Окрім того, дані Європолу свідчать про те, що під час пандемії коронавірусу істотно зросла кількість злочинів на сексуальному грунті, що здійснюються в інтернеті щодо дітей.
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У 2019 року в Німеччині було порушено понад 12 тисяч кримінальних справ, пов'язаних з дитячою порнографією: це вдвічі більше, ніж в 2016 році. Окрім того, 16 тисяч справ були заведені в цілому за фактом сексуального насильства над неповнолітніми.
Додамо
У 2020 році в Україні від сексуального насильства постраждало 410 дітей, цього року – уже 70.