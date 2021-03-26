Германия ужесточила наказание за сексуальные преступления в отношении детей

КИЕВ. 26 марта. УНН. Немецкий бундестаг принял новый закон о борьбе с сексуальным насилием над детьми. Нововведения предусматривают, что насилие над несовершеннолетними всегда будет квалифицировано как преступление и караться лишением свободы на срок не менее одного года. Кроме того, будут значительно ужесточены наказания за детскую порнографию. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.