Від сексуального насильства в Україні минулоріч постраждало 410 дітей

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Проблему сексуального насильства над дітьми та їхньої сексуальної експлуатації в Інтернеті обговорили на прес-конференції в Офісі Президента України, що відбулася з нагоди Всесвітнього дня проти сексуальної експлуатації.

Згідно з даними дослідження, яке провела Міжнародна благодійна організація “Служба порятунку дітей”, майже чверть дітей потрапляли хоча б в одну із ситуацій сексуального насильства чи експлуатації за останній рік.

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“Сьогодні злочинці мають більше доступу до дітей завдяки Інтернету. Дитині важко зрозуміти, що людина, яка пише їй повідомлення, може бути не тим, за кого себе видає. Тому дуже важливо інформувати дітей про ризики й те, як вони можуть себе захистити”, — наголосив уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба.

“Але дуже часто ці злочини залишаються „за зачиненими дверима“, в сім’ї, де проживає дитина. Потерпілими можуть бути як немовлята, так і старші підлітки”, — сказала начальник управління ювенальної превенції Національної поліції України Лариса Зуб.

Додатково

Організація “Служба порятунку дітей” започаткувала акцію #тількинемовчи. В межах цієї акції українців просять не замовчувати факти насильства над дітьми та звертатися по допомогу за номером телефону: (093) 063-53-43 та на сторінку підтримки www.savechild.com.ua/consultation

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський зазначив, що ухвалений нещодавно парламентом у другому читанні законопроект № 3055 посилює відповідальність за вчинення сексуального насильства над дітьми, зокрема передбачає криміналізацію зберігання та перегляду матеріалів сексуального насильства над дітьми, а також грумінгу (налагодження контакту з дитиною з метою насильства).

Нагадаємо

Поліція Київщини викрила ґвалтівника, який тривалий час вчиняв сексуальне насильство відносно дітей та фільмував свої розпусні дії. У Жмеринці Вінницької області судитимуть чоловіка, якого підозрюють у розбещенні дітей. Правоохоронці встановили, що 52-річний місцевий житель водив дітей у свою квартиру, де показував їм порно й розбещував їх.

Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у ґвалтуванні 9-річної доньки співмешканки та виготовленні порнографічного контенту з нею. Ці фото та відео він обмінював на аналогічний протиправний контент у Даркнеті. На Дніпропетровщині перед судом постане злочинне угруповання за розбещення, зґвалтування та створення порнографії за участі неповнолітніх.